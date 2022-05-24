Вирусолог Альтштейн высказался о ситуации с оспой обезьян

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался о ситуации с оспой обезьян.

В беседе с НСН он заявил, что когда этот вирус впервые переходит на человека, то может представлять опасность.

«А когда он переходит от человека к человеку, его патогенность (заразность) снижается. То есть он не должен вызывать эпидемию», — отметил эксперт.

Как добавил Альтштейн, исследования показывают, что это более мягкий западноафриканский вирус, хотя не исключено, что с повышенной заразностью.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, в беседе с «Радио 1» рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает и от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для массовой вакцинации жителей от распространяющегося вируса.