В Москве сообщили о мероприятиях «Дня без турникетов»

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В Москве городская акция «День без турникетов» пройдёт с 26 по 28 мая. К акции присоединились 114 площадок столицы.
В Москве сообщили о мероприятиях «Дня без турникетов»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

К акции впервые присоединится творческая мастерская наукоёмких технологий для детей, молодёжная компания дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям. Кроме того, для детей пройдут открытые занятия в школах робототехники.

Технологию съёмок видеороликов представит компания по производству медиаконтента — гости смогут посетить гримёрную, пультовую и аппаратную.

В павильонах ВДНХ также пройдут познавательные мероприятия, среди которых масштабная экспозиция в центре «Космонавтика и авиация». Открыты для посетителей будут студия «Союзмультфильм», карамельная мануфактура, сенсорный музей «Прогулка в темноте», Музей фокусов и иллюзий и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось голосование о новых экскурсиях акции «День без турникетов».

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