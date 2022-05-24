В Москве сообщили о мероприятиях «Дня без турникетов»

В Москве городская акция «День без турникетов» пройдёт с 26 по 28 мая. К акции присоединились 114 площадок столицы.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

К акции впервые присоединится творческая мастерская наукоёмких технологий для детей, молодёжная компания дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям. Кроме того, для детей пройдут открытые занятия в школах робототехники.

Технологию съёмок видеороликов представит компания по производству медиаконтента — гости смогут посетить гримёрную, пультовую и аппаратную.

В павильонах ВДНХ также пройдут познавательные мероприятия, среди которых масштабная экспозиция в центре «Космонавтика и авиация». Открыты для посетителей будут студия «Союзмультфильм», карамельная мануфактура, сенсорный музей «Прогулка в темноте», Музей фокусов и иллюзий и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось голосование о новых экскурсиях акции «День без турникетов».