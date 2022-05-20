В Москве рассказали об акции «День без турникетов»
«В голосовании приняли участие более 150 тыс. человек», — приводит слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной НТВ.
По её словам, электроника и IT, а также искусство и архитектура оказались среди самых популярных направлений среди голосовавших.
В рамках «Дня без турникетов» желающие смогут побывать на экскурсиях по офисам техкомпаний, по технопаркам, промпредприятиям, мануфактурам, творческим мастерским.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в проекте «Активный гражданин» появилась рубрика «Большая викторина».