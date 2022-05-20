В Москве рассказали об акции «День без турникетов»

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В Москве завершилось голосование о новых экскурсиях познавательной акции «День без турникетов», которая проводится в рамках проекта «Активный гражданин».
В Москве рассказали об акции «День без турникетов»

«В голосовании приняли участие более 150 тыс. человек», — приводит слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной НТВ.

По её словам, электроника и IT, а также искусство и архитектура оказались среди самых популярных направлений среди голосовавших.

В рамках «Дня без турникетов» желающие смогут побывать на экскурсиях по офисам техкомпаний, по технопаркам, промпредприятиям, мануфактурам, творческим мастерским.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в проекте «Активный гражданин» появилась рубрика «Большая викторина».

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