В России спрос на услуги психологов вырос более чем на 80% в апреле
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«В апреле 2022 года спрос на психологов по стране вырос на 81% по сравнению с показателями годом ранее», — сообщил Чулков в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также добавил, что вдвое увеличилось и количество предложений таких услуг на площадке: по России с апреля прошлого года объявлений стало больше на 106%.
При этом средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на «Авито Услугах» по стране начинается от 1,5 тыс. рублей, отметил Чулков.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области составили топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов.