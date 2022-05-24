В России спрос на услуги психологов вырос более чем на 80% в апреле

Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков рассказал, что россияне стали активнее интересоваться услугами психологов и психотерапевтов.

«В апреле 2022 года спрос на психологов по стране вырос на 81% по сравнению с показателями годом ранее», — сообщил Чулков в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что вдвое увеличилось и количество предложений таких услуг на площадке: по России с апреля прошлого года объявлений стало больше на 106%.

При этом средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на «Авито Услугах» по стране начинается от 1,5 тыс. рублей, отметил Чулков.

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области составили топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов.