Психолог Кочнева дала учащимся советы по борьбе со стрессом перед экзаменами

Кандидат психологических наук, доцент, и. о. завкафедрой практической психологии НГПУ им. Минина Елена Кочнева рассказала, как подростки могут преодолеть тревогу накануне экзаменов.

«Реакция на экзаменационный стресс во многом определяет результат экзамена. Важно выделять время на отдых, чтобы переключиться, а также откладывать гаджеты, чтобы восполнить силы. Нужно больше гулять, правильно и хорошо питаться, насыщая организм полезными веществами. Помимо подготовки к экзаменам, должны быть другие виды деятельности, те, которые приносят радость», — сказала Кочнева в разговоре с ИА «Время Н».

Родителям она посоветовала разговаривать с ребёнком о чувствах — своих и его, делиться опытом переживания сложных периодов в жизни и личными способами преодоления стресса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области более 35 тыс. девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен в 2022 году.