Психолог Кочнева дала учащимся советы по борьбе со стрессом перед экзаменами
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«Реакция на экзаменационный стресс во многом определяет результат экзамена. Важно выделять время на отдых, чтобы переключиться, а также откладывать гаджеты, чтобы восполнить силы. Нужно больше гулять, правильно и хорошо питаться, насыщая организм полезными веществами. Помимо подготовки к экзаменам, должны быть другие виды деятельности, те, которые приносят радость», — сказала Кочнева в разговоре с ИА «Время Н».
Родителям она посоветовала разговаривать с ребёнком о чувствах — своих и его, делиться опытом переживания сложных периодов в жизни и личными способами преодоления стресса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области более 35 тыс. девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен в 2022 году.