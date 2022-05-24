Аксёнов прокомментировал угрозы Киева о планах зайти в Крым
- РИА Новости
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«Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдётся», — написал он в своём Telegram-канале.
Самого Буданова глава Крыма также причислил к военным преступникам.
Аксёнов напомнил, что подобные угрозы звучат из уст украинских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет.
«Чем всё это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова», — заключил глава региона.
Ранее Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.