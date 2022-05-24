Аксёнов прокомментировал угрозы Киева о планах зайти в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя слова руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о планах зайти в Крым, заявил, что для украинских военных преступников и националистов на полуострове найдётся место в СИЗО.
Аксёнов прокомментировал угрозы Киева о планах зайти в Крым
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдётся», — написал он в своём Telegram-канале.

Самого Буданова глава Крыма также причислил к военным преступникам.

Аксёнов напомнил, что подобные угрозы звучат из уст украинских политиков и военных практически каждый день на протяжении восьми лет.

«Чем всё это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова», — заключил глава региона.

Ранее Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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