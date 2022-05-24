Попова призвала не паниковать из-за оспы обезьян, так как вирус хорошо известен человеку

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» призвала не паниковать из-за случаев заражения оспой обезьян — по её словам, вирус хорошо известен человеку.
Попова призвала не паниковать из-за оспы обезьян, так как вирус хорошо известен человеку
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«Все так напуганы... что реагируют на ситуацию остро. Вирус оспы обезьян — один из вирусов оспы, известных человеку. Решением ВОЗ признана ликвидация оспы человека в 1980 году», — цитирует её kp.ru.

По словам Поповой, этого удалось достичь за счёт широкой кампании по иммунизации.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян.

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