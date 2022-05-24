Попова призвала не паниковать из-за оспы обезьян, так как вирус хорошо известен человеку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» призвала не паниковать из-за случаев заражения оспой обезьян — по её словам, вирус хорошо известен человеку.

«Все так напуганы... что реагируют на ситуацию остро. Вирус оспы обезьян — один из вирусов оспы, известных человеку. Решением ВОЗ признана ликвидация оспы человека в 1980 году», — цитирует её kp.ru.

По словам Поповой, этого удалось достичь за счёт широкой кампании по иммунизации.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к оспе обезьян.