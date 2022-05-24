В Госдуме предложили уточнить правила расчёта полной стоимости потребкредита

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Правила расчёта полной стоимости потребительского кредита предлагают уточнить. Такой законопроект комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рассмотреть на заседании 24 мая.
В Госдуме предложили уточнить правила расчёта полной стоимости потребкредита
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ разработали вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предлагает обязать банки рассчитывать полную стоимость кредита исходя из минимальной и максимальной процентных ставок, если в кредитном договоре фигурирует несколько ставок. В случае принятия документа кредитные организации должны будут включать в расчёт полной стоимости кредита любые платежи заёмщика.

Также предлагают ограничить пятью годами срок договора на кредит без обеспечения, что позволит снизить риски максимальной закредитованности населения.

Предлагается внести и поправки в закон о рекламе, где, по мнению законодателей, следует указывать только информацию о полной стоимости кредита.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.

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