В Госдуме предложили уточнить правила расчёта полной стоимости потребкредита

Правила расчёта полной стоимости потребительского кредита предлагают уточнить. Такой законопроект комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рассмотреть на заседании 24 мая.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ разработали вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предлагает обязать банки рассчитывать полную стоимость кредита исходя из минимальной и максимальной процентных ставок, если в кредитном договоре фигурирует несколько ставок. В случае принятия документа кредитные организации должны будут включать в расчёт полной стоимости кредита любые платежи заёмщика.

Также предлагают ограничить пятью годами срок договора на кредит без обеспечения, что позволит снизить риски максимальной закредитованности населения.

Предлагается внести и поправки в закон о рекламе, где, по мнению законодателей, следует указывать только информацию о полной стоимости кредита.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.