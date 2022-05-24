В Госдуме предложили уточнить правила расчёта полной стоимости потребкредита
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Документ разработали вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Законопроект предлагает обязать банки рассчитывать полную стоимость кредита исходя из минимальной и максимальной процентных ставок, если в кредитном договоре фигурирует несколько ставок. В случае принятия документа кредитные организации должны будут включать в расчёт полной стоимости кредита любые платежи заёмщика.
Также предлагают ограничить пятью годами срок договора на кредит без обеспечения, что позволит снизить риски максимальной закредитованности населения.
Предлагается внести и поправки в закон о рекламе, где, по мнению законодателей, следует указывать только информацию о полной стоимости кредита.
Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.