В Приморье рассказали о ситуации с коронавирусом

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Главный инфекционист Минздрава Приморского края доктор медицинских наук Анна Симакова описала текущую ситуацию с коронавирусом в регионе.
В Приморье рассказали о ситуации с коронавирусом
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В настоящее время по всей стране идёт тенденция к снижению заболеваемости, сказала она в разговоре с ИА PrimaMedia.

«Количество впервые выявленных пациентов держится стабильно на отметке 30—32 человека... Но это лишь имеющаяся статистика, думаю, что заболевших может быть гораздо больше. Просто мы обследуем только обратившихся. Люди могут и не знать, что у них коронавирус: очень много бессимптомных форм, или когда симптомы держатся всего один-два дня, а потом самостоятельно проходят», — уточнила специалист.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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