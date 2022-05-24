В Приморье рассказали о ситуации с коронавирусом
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В настоящее время по всей стране идёт тенденция к снижению заболеваемости, сказала она в разговоре с ИА PrimaMedia.
«Количество впервые выявленных пациентов держится стабильно на отметке 30—32 человека... Но это лишь имеющаяся статистика, думаю, что заболевших может быть гораздо больше. Просто мы обследуем только обратившихся. Люди могут и не знать, что у них коронавирус: очень много бессимптомных форм, или когда симптомы держатся всего один-два дня, а потом самостоятельно проходят», — уточнила специалист.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.