Доля квартир в готовых новостройках Москвы сократилась до 6% за год

За последний год в готовых новостройках Москвы доля квартир сократилась с 12% до 6%, следует из данных аналитиков «Метриум».

Как сообщают «Известия», в I квартале 2022 года застройщики продавали 27,3 тыс. квартир в новостройках российской столицы. При этом во введённых в эксплуатацию корпусах можно было приобрести только 1,6 тыс. квартир, что составляет 6% от общего числа квартир в новостройках в продаже.

Год назад предложение готового жилья оценивалось в 3,2 тыс. квартир — доля рынка составляла 12%. Следовательно, выбор готового жилья сократился у покупателей вполовину.

«Квартиры в готовых новостройках пользуются большим спросом, особенно в период доступной ипотеки. Чем дешевле кредит, тем скорее заёмщик приобретёт квартиру в готовой или почти завершённой новостройке, несмотря на её более высокую цену по сравнению с вариантами на раннем или среднем этапе строительства», — пояснила гендиректор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По её словам, с учётом растущих ставок по ипотеке и тенденции к росту цен на жильё покупатели всё чаще будут стремиться приобрести более доступную недвижимость на этапе котлована.

Ранее аналитики назвали районы Москвы с наибольшим числом новостроек.

В их число вошли Даниловский, Очаково-Матвеевское, Покрово-Стрешнево, Рязанский, Раменки, Филёвский Парк, Хорошёво-Мнёвники и Марфино.