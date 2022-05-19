Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим числом новостроек

В список районов Москвы с наибольшим числом новостроек вошли Даниловский, Очаково-Матвеевское, Покрово-Стрешнево, Рязанский, Раменки, Филёвский Парк, Хорошёво-Мнёвники и Марфино.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса Сбера «Домклик».

По оценке экспертов, к главным факторам, которые делают район востребованным, относятся цена, инфраструктура и расположение по отношению к станциям метро, экологическая обстановка.

Рейтинг сопоставили со списком районов, лидирующих по числу ипотечных сделок на первичном рынке. Среди самых востребованных у покупателей — Южное Бутово, Нижегородский район, Очаково-Матвеевское, Люблино, Митино, Западное Дегунино.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.