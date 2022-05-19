Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим числом новостроек
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса Сбера «Домклик».
По оценке экспертов, к главным факторам, которые делают район востребованным, относятся цена, инфраструктура и расположение по отношению к станциям метро, экологическая обстановка.
Рейтинг сопоставили со списком районов, лидирующих по числу ипотечных сделок на первичном рынке. Среди самых востребованных у покупателей — Южное Бутово, Нижегородский район, Очаково-Матвеевское, Люблино, Митино, Западное Дегунино.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.