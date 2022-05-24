«Известия»: проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму в июле

Короткая ссылка
Проект закона о реформе накопительных пенсий может поступить в Госудму до конца июля, заявил газете «Известия» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что концептуальных разногласий по документу нет.

Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%.

Ранее премьер-министр России Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить