«Известия»: проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму в июле
Проект закона о реформе накопительных пенсий может поступить в Госудму до конца июля, заявил газете «Известия» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что концептуальных разногласий по документу нет.
Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%.
Ранее премьер-министр России Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»