«Известия»: проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму в июле

Проект закона о реформе накопительных пенсий может поступить в Госудму до конца июля, заявил газете «Известия» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что концептуальных разногласий по документу нет. Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%. Ранее премьер-министр России Мишустин заявил, что правительство выделит почти 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии