Сенатор Рукавишникова поддержала законопроект о такси

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова поддержала законопроект о такси.
Сенатор Рукавишникова поддержала законопроект о такси
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В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что документ можно назвать настоящим кодексом такси.

Как отметила Рукавишникова, предложенные изменения упорядочивают отношения в сфере разрешений по автоперевозкам.

«Проект закона позволит получить самозанятому разрешение на вождение такси. Решается серьёзный вопрос об ответственности за здоровье пассажира, определяются полномочия субъектов. Этот проект по праву можно назвать кодексом такси. Он учитывает нормы для всех участников этой сферы», — сказала сенатор.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.

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