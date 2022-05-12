Автоэксперт Шапарин поддержал идею создания сервиса по проверке данных таксистов

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.
Автоэксперт Шапарин поддержал идею создания сервиса по проверке данных таксистов
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

По словам эксперта, речь идёт о том, чтобы дать доступ к уже существующей базе ГИБДД.

«Человек взял, открыл систему каршеринга, система базу данных его посмотрела — права у него есть, никто его не лишил, он может пользоваться сервисом. История реализуется давно, мы об этом просили и МВД, и главу ГИБДД, и неоднократно настаивали на том, что это необходимый сервис для безопасности перевозок. Наконец-то это с мёртвой точки начинает сдвигаться, но пока только на бумаге», — заявил Шапарин.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области с начала года число нарушений ПДД со стороны таксомоторных компаний сократилось на 30%.

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