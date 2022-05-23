В Центробанке опровергли заявления о якобы ограничениях на снятие наличных в России

Распространённая в интернете информация о якобы введении ограничений на снятие наличных и запрете на досрочное закрытие вкладов в России не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка.

«Проблемы с доступностью рублёвой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что, закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — отмечается в сообщении регулятора в Telegram.

В ЦБ посоветовали проверять данные в официальных источниках информации.

Ранее Центробанк опроверг сообщения СМИ о покупке валюты у экспортёров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.