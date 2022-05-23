Центробанк опроверг сообщения о покупке валюты у экспортёров для сдерживания роста рубля
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«В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — заявили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что ЦБ начал покупать валюту у экспортёров через других участников финансового рынка, чтобы избежать резкого укрепления рубля.
В понедельник, 23 мая, в начале торгов доллар опустился ниже 59 рублей, курс евро около 61,7 рубля.