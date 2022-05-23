Депутат Марданшин прокомментировал законопроект о такси

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин прокомментировал законопроект о такси.
Депутат Марданшин прокомментировал законопроект о такси
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В пресс-центре «Парламентской газеты» он заявил, что ключевое место в документе уделяется повышению безопасности.

«На этапе рассмотрения мы чувствуем, что документ устраивает все стороны процесса», — отметил депутат.

По его словам, это и перевозчики, и пассажиры, и таксопарки, и агрегаторы.

Правительство 11 мая внесло в Госдуму законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Документ, в частности, предусматривает ответственность службы заказа перед пассажиром за вред, причинённый в результате ДТП. Также предлагается установить в такси устройства контроля внимания и усталости водителя.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.

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