В Общественной палате России прокомментировали инициативу по созданию реестров такси

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Член комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов прокомментировал инициативу по созданию реестров такси.
В Общественной палате России прокомментировали инициативу по созданию реестров такси
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В пресс-центре «Парламентской газеты» он заявил, что появление реестров перевозчиков легковых такси и автомобилей, которые они вправе использовать, позволит более эффективно контролировать сферу перевозок пассажиров.

Как напомнил Зотов, когда водителя лишали разрешения на работу в такси, то данные обновлялись лишь через какое-то время и многие таксисты продолжали работать в этот период.

«Более того, если человека лишили такого разрешения за ДТП и другие нарушения в одном регионе, то он мог спокойно переехать в другой субъект», — отметил Зотов.

Проект федерального закона, внесённый правительством в Госдуму 11 мая, предлагает создать реестры перевозчиков легковых такси и транспортных средств, которые перевозчики вправе использовать.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.

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