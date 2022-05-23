В Общественной палате России прокомментировали инициативу по созданию реестров такси

Член комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов прокомментировал инициативу по созданию реестров такси.

В пресс-центре «Парламентской газеты» он заявил, что появление реестров перевозчиков легковых такси и автомобилей, которые они вправе использовать, позволит более эффективно контролировать сферу перевозок пассажиров.

Как напомнил Зотов, когда водителя лишали разрешения на работу в такси, то данные обновлялись лишь через какое-то время и многие таксисты продолжали работать в этот период.

«Более того, если человека лишили такого разрешения за ДТП и другие нарушения в одном регионе, то он мог спокойно переехать в другой субъект», — отметил Зотов.

Проект федерального закона, внесённый правительством в Госдуму 11 мая, предлагает создать реестры перевозчиков легковых такси и транспортных средств, которые перевозчики вправе использовать.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал планы МВД и Минцифры России по созданию доступа к онлайн-базе, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.