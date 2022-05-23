Травматолог Брюховецкий перечислил признаки сотрясения мозга

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Травматолог-ортопед больницы им. С. Юдина Александр Брюховецкий перечислил признаки сотрясения мозга.
Травматолог Брюховецкий перечислил признаки сотрясения мозга
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что это в том числе потеря сознания и тошнота после травмы головы.

Как отметил эксперт, в таком случае нужно обязательно обратиться к специалисту.

«Это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит к нейрохирургу, и в травмцентре вам обязательно сделают компьютерную томографию головного мозга для исключения более тяжёлой черепно-мозговой травмы», — пояснил Брюховецкий.

Он добавил, что пациентам с сотрясением мозга не требуются специальные лекарства: во время восстановления желательно находиться в состоянии покоя, исключить чтение и просмотр телевизора.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал о действиях при внезапном повышении температуры.

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