Врач Гизингер рассказала о возможных причинах боли в спине и шее

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала о возможных причинах боли в спине и шее.
Врач Гизингер рассказала о возможных причинах боли в спине и шее
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«При длительном стрессе мышцы долго остаются в состоянии спазма, возникает очаг напряжения и зона уплотнения. Она обнаруживается при надавливании: боль усиливается и может отражаться в другом месте», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такие симптомы характерны для миофасциального болевого синдрома, или неврологического заболевания с сильной мышечно-скелетной болью.

Как отметила Гизингер, важно своевременно диагностировать стресс и бороться с его проявлениями, чтобы не допустить развития осложнений.

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