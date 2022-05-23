Кардиолог Жито рассказал, почему может отличаться давление на правой и левой руках

Кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, почему может отличаться давление на правой и левой руках.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что разница в 10—15 мм рт. ст. является нормой.

«Если же мы видим, что всё-таки уровень артериального давления разный, причём разный значительно — например, на 20, 25, 30 мм рт. ст., — и особенно если мы видим динамику какую-то… то это может быть уже определённой патологией, поэтому, действительно, нужно обращаться к врачу», — отметил Жито.

По его словам, возможной причиной таких отклонений может быть гипертрофия одной из рук из-за повышенной нагрузки на неё.

«С другой стороны, тут же бывают и патологические причины, такие как синдром лестничной мышцы», — сообщил он.

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