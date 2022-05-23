Психолог Заргарова рассказала, как мотивировать подростков на хорошую учёбу

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Детский психолог Полина Заргарова рассказала, как мотивировать подростков на хорошую учёбу.
Психолог Заргарова рассказала, как мотивировать подростков на хорошую учёбу
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что сначала стоит с пониманием отнестись к нежеланию детей сидеть с учебниками, особенно весной.

«И тут очень многое будет зависеть от того, как родители будут себя ставить, как будут мотивировать ребёнка. Многие родители сейчас идут по самому лёгкому, самому простому пути и мотивируют ребёнка деньгами», — заявила Заргарова.

По её словам, здесь риск в том, что ребёнка переключают с учебной мотивации на денежную.

«Многие дети именно из-за этого потом не могут учиться в институте. Они не понимают, для чего им это нужно», — пояснила эксперт.

Она отметила, что лучшая мотивация — понимание, для чего ребёнку нужна школа.

Как пояснила Заргарова, необходимо внимательно наблюдать за детьми, обращать внимание на их интересы, обсуждать тему будущей профессии.

«Поддерживая его интерес к тому, чем он будет заниматься, мы поддерживаем в нём интерес к учёбе. Эта мотивация будет учебной — и работать она будет намного дольше, чем денежная мотивация», — заключила эксперт.

Ранее профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с kp.ru дала советы по обучению ребёнка цифровой гигиене.

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