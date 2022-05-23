Опрос: россияне рассказали о способах борьбы с усталостью в весеннее время

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, как россияне борются с усталостью в весеннее время.
Опрос: россияне рассказали о способах борьбы с усталостью в весеннее время
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По словам 29% респондентов, они каждую весну пропивают витаминные комплексы. Ещё 23% уверены, что лучше получать витамины из овощей и фруктов.

Как утверждают 9% опрошенных, весной они стараются как можно чаще бывать на природе, 7% — больше отдыхать и высыпаться.

Ещё 29% участников исследования заявили, что ничего не делают весной для восстановления иммунитета.

Опрос проходил в соцсетях. В нём приняли участие 14 тыс. пользователей.

Ранее, как сообщала газета «Известия», россияне рассказали о причинах смены места работы: по словам 47%, они принимают такое решение из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а 34% утверждают, что поступают так из-за профессионального выгорания и стресса.

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