Опрос: россияне рассказали о способах борьбы с усталостью в весеннее время

Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, как россияне борются с усталостью в весеннее время.

По словам 29% респондентов, они каждую весну пропивают витаминные комплексы. Ещё 23% уверены, что лучше получать витамины из овощей и фруктов.

Как утверждают 9% опрошенных, весной они стараются как можно чаще бывать на природе, 7% — больше отдыхать и высыпаться.

Ещё 29% участников исследования заявили, что ничего не делают весной для восстановления иммунитета.

Опрос проходил в соцсетях. В нём приняли участие 14 тыс. пользователей.

Ранее, как сообщала газета «Известия», россияне рассказали о причинах смены места работы: по словам 47%, они принимают такое решение из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а 34% утверждают, что поступают так из-за профессионального выгорания и стресса.