Минздрав России опроверг данные о нехватке реагентов для проведения анализов

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Министерство здравоохранения России опровергло информацию некоторых СМИ о том, что в стране не хватает реагентов для проведения анализов.
Минздрав России опроверг данные о нехватке реагентов для проведения анализов
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. 

«В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов сообщаем, что информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, в госреестре есть информация о 4963 медицинских изделиях для проведения диагностики in vitro, включая 2575 медизделий российского производства.

В министерстве добавили, что Росздравнадзор осуществляет еженедельный мониторинг дефектуры медизделий на основании информации, которая предоставляется медицинскими организациями российских регионов. 

«Информация о дефектуре медицинских изделий для in vitro диагностики медицинскими организациями не заявлялась», — добавили в Минздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что также в России есть достаточное количество наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян.

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