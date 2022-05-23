Минздрав России опроверг данные о нехватке реагентов для проведения анализов

Министерство здравоохранения России опровергло информацию некоторых СМИ о том, что в стране не хватает реагентов для проведения анализов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«В связи с публикациями в некоторых СМИ относительно нехватки реагентов для проведения анализов сообщаем, что информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, в госреестре есть информация о 4963 медицинских изделиях для проведения диагностики in vitro, включая 2575 медизделий российского производства.

В министерстве добавили, что Росздравнадзор осуществляет еженедельный мониторинг дефектуры медизделий на основании информации, которая предоставляется медицинскими организациями российских регионов.

«Информация о дефектуре медицинских изделий для in vitro диагностики медицинскими организациями не заявлялась», — добавили в Минздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что также в России есть достаточное количество наборов реагентов для определения вируса оспы обезьян.