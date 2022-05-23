Функционал электронной медкарты ребёнка расширили в Москве

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве расширили функционал электронной медицинской карты ребёнка.
Функционал электронной медкарты ребёнка расширили в Москве

Родителям и врачам стали доступны сведения о новорождённом — выписной эпикриз из родильного дома, сведения из обменной карты, протоколы патронажных осмотров на дому и другие данные, передаёт «Москва 24».

Заммэра напомнила, что в ноябре прошлого года завершился процесс подключения всех перинатальных центров и родильных домов столицы к системе ЕМИАС. Благодаря этому вся первичная медицинская документация ведётся в единой системе, сведения о пациентах сохраняются в ЕМИАС.

Ранее НСН сообщала, что в апреле ещё три городские поликлиники открылись в Москве после комплексной реконструкции.

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