Производство стройматериалов в Москве выросло на 60% в I квартале

Производство строительных и отделочных материалов в Москве выросло на 60% в I квартале 2022 года, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Объём производства строительных материалов в столице в январе — марте 2022 года вырос на 59,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 млрд рублей — это на 57,1% превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65% — 2020-го», — отметил Ефимов.

По его словам, в целом строительные и отделочные материалы в столице выпускают 205 производителей, из которых 29 — это средние и крупные предприятия.

На московских заводах по производству стройматериалов работают 17,8 тыс. человек, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее в Москве рассказали о росте объёмов производства лекарств и медоборудования.