В АНО «Россия — страна возможностей» подвели итоги четырёхлетней работы

Празднование четырёхлетия президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось в ходе онлайн-эфира в соцсети «ВКонтакте» 22 мая.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

«Более 10 млн человек, которые прошли через конкурсы платформы «Россия — страна возможностей», не просто прошли — это люди, чья судьба изменилась», — отметил член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.

За годы плодотворной работы количество проектов, конкурсов и олимпиад увеличилось до 26, а их участниками стали более 10,5 млн человек из 85 регионов России и 150 стран мира, передаёт Life.ru. Победители и участники программы получили возможность обучаться в лучших вузах страны, стажироваться в престижных компаниях.

Ранее сообщалось, что суперфинал четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» пройдёт 26—29 мая в Москве.