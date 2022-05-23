В АНО «Россия — страна возможностей» подвели итоги четырёхлетней работы

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Празднование четырёхлетия президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось в ходе онлайн-эфира в соцсети «ВКонтакте» 22 мая.
В АНО «Россия — страна возможностей» подвели итоги четырёхлетней работы
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд».

«Более 10 млн человек, которые прошли через конкурсы платформы «Россия — страна возможностей», не просто прошли — это люди, чья судьба изменилась», — отметил член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.

За годы плодотворной работы количество проектов, конкурсов и олимпиад увеличилось до 26, а их участниками стали более 10,5 млн человек из 85 регионов России и 150 стран мира, передаёт Life.ru. Победители и участники программы получили возможность обучаться в лучших вузах страны, стажироваться в престижных компаниях.

Ранее сообщалось, что суперфинал четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» пройдёт 26—29 мая в Москве.

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