Суперфинал четвёртого сезона «Лидеров России» пройдёт 26—29 мая
- РИА Новости
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Конкурс — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками станут 300 управленцев.
Суперфинал включает интенсивный нетворкинг и деловые игры, передаёт Life.ru.
«В четвёртом сезоне мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей — здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс ещё более прикладным», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Победители получат возможность поработать с ведущими управленцами страны.
Ранее сообщалось, что завершён отбор участников образовательного проекта «Лидеры Нижегородской области».