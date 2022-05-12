Суперфинал четвёртого сезона «Лидеров России» пройдёт 26—29 мая

Суперфинал четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» пройдёт 26—29 мая в Москве.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Конкурс — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками станут 300 управленцев.

Суперфинал включает интенсивный нетворкинг и деловые игры, передаёт Life.ru.

«В четвёртом сезоне мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узкопрофильных отраслей — здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс ещё более прикладным», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители получат возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Ранее сообщалось, что завершён отбор участников образовательного проекта «Лидеры Нижегородской области».