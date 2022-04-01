Стали известны участники проекта «Лидеры Нижегородской области»

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Завершён отбор участников образовательного проекта «Лидеры Нижегородской области».
Стали известны участники проекта «Лидеры Нижегородской области»
  • © РИА Новости / Олег Золото

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Заявки на отборочный этап направили 6137 человек. Из их числа определены 200 участников.

«Нижегородская область является центром адаптации и масштабирования новых подходов в управлении человеческим капиталом. Наша задача  —  создать условия для профессиональной реализации нижегородцев в родном регионе, и в этом вопросе мы делаем ставку на молодёжь», — заявил заместитель губернатора Андрей Бетин.

Участникам предстоит пройти обучение, в результате которого будет сформирован топ-100 лидеров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия».

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