В Самарской области пройдёт XXI Всероссийский форум «Здравница-2022»
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Форум будет представлен в виде деловой программы и выставки санаторно-курортных и медицинских учреждений.
В мероприятии запланировано участие порядка 250 организаций и 3 тыс. участников из всех регионов России, представителей высших органов власти Российской Федерации, учёных Российской Академии наук, специалистов научно-исследовательских центров, руководителей санаторно-курортных учреждений, врачей, разработчиков и производителей современной медицинской аппаратуры и фармацевтических препаратов.
Форум станет площадкой для поиска эффективных форм межведомственного взаимодействия для решения задач по увеличению продолжительности здоровой жизни россиян, формированию государственной политики здоровья, сбережению и стабильному развитию курортов России, а также по созданию условий развития курортного комплекса.
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