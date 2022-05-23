В Самарской области пройдёт XXI Всероссийский форум «Здравница-2022»

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В Самаре пройдёт одно из крупнейших деловых событий в области санаторно-курортного лечения и здравоохранения — XXI Всероссийский форум «Здравница-2022». Мероприятие состоится в период с 26 по 28 мая 2022 года.
В Самарской области пройдёт XXI Всероссийский форум «Здравница-2022»
  • Gettyimages.ru
  • © choja

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Форум будет представлен в виде деловой программы и выставки санаторно-курортных и медицинских учреждений.

В мероприятии запланировано участие порядка 250 организаций и 3 тыс. участников из всех регионов России, представителей высших органов власти Российской Федерации, учёных Российской Академии наук, специалистов научно-исследовательских центров, руководителей санаторно-курортных учреждений, врачей, разработчиков и производителей современной медицинской аппаратуры и фармацевтических препаратов.

Форум станет площадкой для поиска эффективных форм межведомственного взаимодействия для решения задач по увеличению продолжительности здоровой жизни россиян, формированию государственной политики здоровья, сбережению и стабильному развитию курортов России, а также по созданию условий развития курортного комплекса.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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