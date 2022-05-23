В России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян
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«По состоянию на 23 мая в Российской Федерации не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что заболевание не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путём всё же возможна при длительном личном контакте.
Ранее стало известно, что в аэропорту Красноярска усилен санитарно-карантинный контроль в целях предотвращения завоза оспы обезьян.