Глава SuperJob Захаров назвал необходимый навык, чтобы быть востребованным через 50 лет

Чтобы быть востребованным через пять, десять и даже 50 лет, нужно освоить ключевой навык: постоянно учиться и быстро переучиваться. Об этом в беседе с RT рассказал президент SuperJob Алексей Захаров.

«Время, когда можно было закончить вуз и с этими знаниями досидеть до пенсии, давно закончилось ещё с появлением интернета. Сейчас количество знаний и профессиональной информации огромное, по идее, вы каждый день должны узнавать что-то новое и стараться быть лучшим в своей профессии», — заявил Захаров.

Тогда специалист защищён от любых кризисов, подчеркнул он.

«Если вы думали, что умеете что-то в профессиональном плане, но при этом не развивались и вчера были такими же, как позавчера, — на самом деле вы не умеете ничего. Нужно всё время думать о том, как стать лучше себя вчерашнего. Это касается любого — хоть руководителя, хоть токаря», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что не существует «бесперспективных направлений» образования.

«Россия — огромная страна, и нам нужны специалисты практически во всех областях. Лучшая работа — та, что нравится, и та сфера, где вам интересно», — добавил собеседник RT.

Кроме того, как пояснил Захаров, важную роль играют особенности страны, в которой вы работаете.

«Транспорт и логистика востребованы — у нас огромные расстояния», — заключил он.

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