В России хотят запретить высаживать из транспорта не оплативших проезд инвалидов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Согласно уставу автомобильного и городского наземного электрического транспорта, пассажиров, не оплативших проезд, следует высаживать. Исключение составляют только дети до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
Это исключение хотят распространить на инвалидов I группы, следующих без сопровождения. В настоящее время таких безбилетников высаживают на улицу. Законопроект запрещает это делать и предусматривает штрафные санкции для нарушителей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области, организовали бесплатные такси с 6 по 11 мая.