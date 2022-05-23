В России хотят запретить высаживать из транспорта не оплативших проезд инвалидов

Законопроект, запрещающий высаживать из транспорта не оплативших проезд пассажиров с I группой инвалидности, планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно уставу автомобильного и городского наземного электрического транспорта, пассажиров, не оплативших проезд, следует высаживать. Исключение составляют только дети до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

Это исключение хотят распространить на инвалидов I группы, следующих без сопровождения. В настоящее время таких безбилетников высаживают на улицу. Законопроект запрещает это делать и предусматривает штрафные санкции для нарушителей.

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