Возможность выбирать места в самолёте бесплатно хотят дать инвалидам и пассажирам с детьми
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Документ планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии, сообщает «Парламентская газета».
Документ внесли депутаты Рима Баталова и Дмитрий Погорелый 18 апреля. Они предлагают внести изменения в Воздушный кодекс России и установить, что родители, путешествующие с детьми от двух до 12 лет, и инвалиды с сопровождающими могут выбрать место в самолёте бесплатно.
Уточняется, что законопроект не касается покупки билетов в последний момент. В этом случае родителям с детьми предоставят свободные места, чтобы не ущемлять права других пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс заранее.
Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.