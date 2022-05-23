Возможность выбирать места в самолёте бесплатно хотят дать инвалидам и пассажирам с детьми

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В Госдуме рассмотрят законопроект, дающий право инвалидам с сопровождающими и пассажирам с детьми при покупке авиабилета бесплатно выбирать место в самолёте.
Возможность выбирать места в самолёте бесплатно хотят дать инвалидам и пассажирам с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Vakhrushev / 500px

Документ планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии, сообщает «Парламентская газета».

Документ внесли депутаты Рима Баталова и Дмитрий Погорелый 18 апреля. Они предлагают внести изменения в Воздушный кодекс России и установить, что родители, путешествующие с детьми от двух до 12 лет, и инвалиды с сопровождающими могут выбрать место в самолёте бесплатно.

Уточняется, что законопроект не касается покупки билетов в последний момент. В этом случае родителям с детьми предоставят свободные места, чтобы не ущемлять права других пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс заранее.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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