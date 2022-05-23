В Москве около 6 тысяч рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Кунцево»

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что около 6 тыс. новых рабочих мест появится в бывшей промышленной зоне «Кунцево» в рамках столичного проекта комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы».
В Москве около 6 тысяч рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Кунцево»
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает НСН.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка общей площадью более 37 га. На эти цели направят 134 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 млрд рублей», — отметил Ефимов.

На участке между северным дублёром Кутузовского проспекта и улицей Горбунова возведут логистический центр и колледж в дополнение к одобренным ранее производственным объектам и офисным зданиям.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.

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