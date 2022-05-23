В Москве около 6 тысяч рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Кунцево»

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что около 6 тыс. новых рабочих мест появится в бывшей промышленной зоне «Кунцево» в рамках столичного проекта комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы».

Об этом сообщает НСН.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка общей площадью более 37 га. На эти цели направят 134 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 млрд рублей», — отметил Ефимов.

На участке между северным дублёром Кутузовского проспекта и улицей Горбунова возведут логистический центр и колледж в дополнение к одобренным ранее производственным объектам и офисным зданиям.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.