В Москве около 6 тысяч рабочих мест появится после реорганизации бывшей промзоны «Кунцево»
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Об этом сообщает НСН.
«По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка общей площадью более 37 га. На эти цели направят 134 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 млрд рублей», — отметил Ефимов.
На участке между северным дублёром Кутузовского проспекта и улицей Горбунова возведут логистический центр и колледж в дополнение к одобренным ранее производственным объектам и офисным зданиям.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.