Вирусолог Альтштейн заявил об отсутствии необходимости создавать вакцину от оспы обезьян

Создавать в России специальную вакцину от оспы обезьян необязательно: вакцина от натуральной оспы способна полностью защитить человека, заявил главный научный сотрудник центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вакцина, которая применялась от натуральной оспы, полностью защищает от оспы обезьян. Создавать другую, специальную, вакцину — это необязательно», — цитирует его ТАСС.

Альтштейн добавил, что при необходимости в России есть чем вакцинировать людей.

Ранее Альтштейн в беседе с газетой «Известия» заявил, что эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может.

21 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что случаев заражения оспой обезьян в стране не выявлено.