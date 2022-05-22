Вирусолог Альтштейн заявил об отсутствии необходимости создавать вакцину от оспы обезьян
«Вакцина, которая применялась от натуральной оспы, полностью защищает от оспы обезьян. Создавать другую, специальную, вакцину — это необязательно», — цитирует его ТАСС.
Альтштейн добавил, что при необходимости в России есть чем вакцинировать людей.
Ранее Альтштейн в беседе с газетой «Известия» заявил, что эпидемию вирус оспы обезьян вызвать не может.
21 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что случаев заражения оспой обезьян в стране не выявлено.