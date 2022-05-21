Глава Курской области заявил об эвакуации части жителей обстрелянных населённых пунктов

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что часть жителей населённых пунктов Глушковского района, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, переехали в пункты временного размещения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«17 жителей переехали в пункты временного размещения: пятеро — в детский оздоровительный лагерь «Олимпиец», четверо — в гостиницу «Центральная», восемь — в Ивановскую школу-интернат», — указал он.

Он также добавил, что дополнительно поручил проверить, как организована и функционирует система гражданской обороны в районе.

Ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.