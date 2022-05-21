Глава Курской области заявил об эвакуации части жителей обстрелянных населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«17 жителей переехали в пункты временного размещения: пятеро — в детский оздоровительный лагерь «Олимпиец», четверо — в гостиницу «Центральная», восемь — в Ивановскую школу-интернат», — указал он.
Он также добавил, что дополнительно поручил проверить, как организована и функционирует система гражданской обороны в районе.
Ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.