Губернатор Курской области сообщил об обстреле Глушковского района со стороны Украины
- РИА Новости
«Глушковский район, Курская область опять миномётный обстрел. Сейчас детали выясняем», — сказал Старовойт в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В сообщении также говорится, что обстреляны Тёткино и близлежащие населённые пункты.
Ранее Следственный комитет России организовал расследование по фактам миномётного обстрела со стороны Украины сёл Алексеевка и Дроновка в Курской области.