Губернатор Курской области сообщил об обстреле Глушковского района со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.

«Глушковский район, Курская область опять миномётный обстрел. Сейчас детали выясняем», — сказал Старовойт в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В сообщении также говорится, что обстреляны Тёткино и близлежащие населённые пункты.

Ранее Следственный комитет России организовал расследование по фактам миномётного обстрела со стороны Украины сёл Алексеевка и Дроновка в Курской области.