СК России расследует факты миномётного обстрела двух сёл в Курской области

Следственный комитет России расследует факты миномётного обстрела со стороны Украины сёл Алексеевка и Дроновка в Курской области.

«Следственным комитетом России будут зафиксированы и расследованы факты миномётного обстрела украинскими силовиками 19 мая 2022 года приграничных сёл Алексеевка и Дроновка Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи установят все обстоятельства совершения указанных преступлений и причастных к ним лиц.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что сёла Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе Курской области украинские военные подвергли миномётному обстрелу.