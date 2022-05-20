СК России расследует факты миномётного обстрела двух сёл в Курской области

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Следственный комитет России расследует факты миномётного обстрела со стороны Украины сёл Алексеевка и Дроновка в Курской области.
СК России расследует факты миномётного обстрела двух сёл в Курской области
  • РИА Новости

«Следственным комитетом России будут зафиксированы и расследованы факты миномётного обстрела украинскими силовиками 19 мая 2022 года приграничных сёл Алексеевка и Дроновка Курской области», — говорится в сообщении ведомства. 

Следователи установят все обстоятельства совершения указанных преступлений и причастных к ним лиц.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что сёла Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе Курской области украинские военные подвергли миномётному обстрелу.

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