Глава Курской области сообщил о миномётном обстреле Алексеевки и Дроновки со стороны ВСУ
«В Глушковском районе снова беспокойно. Под миномётный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — написал он в Telegram.
По словам Старовойта, агрессия противника была подавлена ответным огнём.
Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
19 мая один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны Украины.
СК проведёт проверку по факту обстрелов.