Глава Курской области сообщил о миномётном обстреле Алексеевки и Дроновки со стороны ВСУ

Сёла Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе Курской области украинские военные подвергли миномётному обстрелу, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Глушковском районе снова беспокойно. Под миномётный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — написал он в Telegram.

По словам Старовойта, агрессия противника была подавлена ответным огнём.

Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

19 мая один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны Украины.

СК проведёт проверку по факту обстрелов.