СК проведёт проверку очередных обстрелов со стороны ВСУ Белгородской и Курской областей

Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях.

«По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следователи задокументируют и расследуют очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях», — говорится в заявлении в Telegram-канале СК.

По имеющейся информации, 18 мая 2022 года село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, имеются разрушения.

Кроме того, в этот же день со стороны Украины из миномётов обстреляно село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела со стороны Украины.