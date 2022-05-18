Глава Белгородской области Гладков рассказал о последствиях обстрела со стороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела со стороны Украины.

«По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередачи», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что раненый молодой человек получает всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, его жизни ничто не угрожает.

Днём 18 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Солохи.