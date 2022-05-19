Губернатор Курской области: один человек погиб при обстреле ВСУ села Тёткино
«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — написал он в Telegram.
Старовойт сообщил, что украинские военные нанесли несколько ударов по заводу.
Также в результате обстрела ВСУ пострадали несколько человек.
Ранее стало известно об обстреле сёл Тёткино и Алексеевка со стороны Украины.
СК проведёт проверку по факту обстрелов.