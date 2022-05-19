Губернатор Курской области: один человек погиб при обстреле ВСУ села Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один человек погиб при обстреле села Тёткино со стороны Украины.

«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — написал он в Telegram.

Старовойт сообщил, что украинские военные нанесли несколько ударов по заводу.

Также в результате обстрела ВСУ пострадали несколько человек.

Ранее стало известно об обстреле сёл Тёткино и Алексеевка со стороны Украины.

СК проведёт проверку по факту обстрелов.