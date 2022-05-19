Губернатор Курской области: один человек погиб при обстреле ВСУ села Тёткино

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один человек погиб при обстреле села Тёткино со стороны Украины.

«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод», — написал он в Telegram.

Старовойт сообщил, что украинские военные нанесли несколько ударов по заводу. 

Также в результате обстрела ВСУ пострадали несколько человек. 

Ранее стало известно об обстреле сёл Тёткино и Алексеевка со стороны Украины.

СК проведёт проверку по факту обстрелов.

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