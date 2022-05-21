Губернатор Курской области: обстрел в Глушковском районе затих

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обстрел со стороны Украины в Глушковском районе затих. По его словам, основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.

По его словам, обстрел вёлся из миномётов и артиллерийских орудий.

«Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию», — заявил Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что техника с территории станции была выведена заблаговременно.

Он добавил, что во всех обстрелянных населённых пунктах нет пострадавших и серьёзных повреждений.

Ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.