Губернатор Курской области рассказал о попадании снаряда ВСУ на ферму в селе Попово-Лежачи
- РИА Новости
«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской», — заявил Старовойт в своём Telegram-канале.
Он также опубликовал фотографии с мест обстрела.
Ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.
Позже он рассказал, что обстрел в Глушковском районе затих, а основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.
Губернатор сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.