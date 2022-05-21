Губернатор Курской области рассказал о попадании снаряда ВСУ на ферму в селе Попово-Лежачи

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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о попадании снаряда Вооружённых сил Украины на ферму в селе Попово-Лежачи Глушковского района.
Губернатор Курской области рассказал о попадании снаряда ВСУ на ферму в селе Попово-Лежачи
  • РИА Новости

«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской», — заявил Старовойт в своём Telegram-канале. 

Он также опубликовал фотографии с мест обстрела.

Ранее Старовойт сообщил о миномётном обстреле Глушковского района, в том числе посёлка Тёткино, со стороны Украины.

Позже он рассказал, что обстрел в Глушковском районе затих, а основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.

Губернатор сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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