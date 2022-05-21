В России за сутки госпитализирован 1971 человек с COVID-19
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 5034 случая инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5089 заболевших.
За сутки умерли 102 человека с COVID-19. Накануне скончались 96 пациентов.
Также за сутки выздоровели 6288 человек, накануне — 6173.
Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.
Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.