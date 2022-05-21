В России за сутки госпитализирован 1971 человек с COVID-19, накануне в больницы попал 2081 заболевший.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 5034 случая инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 5089 заболевших.

За сутки умерли 102 человека с COVID-19. Накануне скончались 96 пациентов.

Также за сутки выздоровели 6288 человек, накануне — 6173.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.