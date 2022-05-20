Правительство России одобрило законопроект Минюста по либерализации КОАП

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Кабмин России поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект, предусматривающий либерализацию КОАП. Минюст, в частности, предлагает увеличить с одного до шести месяцев срок отсрочки по уплате штрафов для всех предпринимателей. Ключевые пункты законопроекта поясняются на сайте ведомства.
Правительство России одобрило законопроект Минюста по либерализации КОАП
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Разработанный Минюстом и одобренный правительством проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» содержит «комплексные изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на либерализацию административной ответственности» в сфере предпринимательской деятельности, сообщается на сайте министерства.

В частности, авторы законопроекта предлагают «распространить на всех субъектов административных правонарушений правило о замене административного штрафа предупреждением за впервые совершённые правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля». Минюст отмечает, что сейчас эта норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также НКО.

Помимо этого, законопроект предполагает возможность уплаты административного штрафа со скидкой 50% за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий.

Также в проекте закона прописано «увеличение с одного до шести месяцев срока отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа».

В Минюсте подчеркивают, что реализация законопроекта приведёт к существенному снижению нагрузки на бизнес. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку.

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