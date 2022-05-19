Мишустин заявил о перестройке экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика перестраивается. По его словам, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку.

«Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку», — сказал Мишустин.

Он отметил, что это поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о работе по поддержке застройщиков. С конца марта девелоперы получили помощь от города на сумму 9,37 млрд рублей.