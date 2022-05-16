В Москве рассказали о работе по поддержке застройщиков

Столичные власти рассказали о работе по поддержке застройщиков. С конца марта девелоперы получили помощь от города на сумму 9,37 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

«Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Для этого в городе действует набор антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, могут на шесть месяцев получить беспроцентную отсрочку арендных платежей за II квартал 2022 года, а собственники — на тот же срок перенести платежи по рассрочке за смену вида разрешённого использования земли.

В 2023 году ряду девелоперов не будут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы.

«Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки», — добавил Ефимов.

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