Патрушев: анонимность интернета способствует деятельности хакеров

Поддерживаемая США анонимность интернета способствует деятельности киберпреступников, говорится в комментарии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева по итогам заседания Совбеза.

«Анонимность глобального информационного пространства, всячески поддерживаемая Вашингтоном, способствует неконтролируемому распространению вредоносного программного обеспечения и преступной деятельности международных кибергруппировок», — приводит ТАСС текст комментария.

По его словам, к проведению кибератак с целью нанесения ущерба России часто привлекаются «финансово мотивированные странами Запада хакеры».

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.